Curious about which NBA players were the stars in yesterday's action? We have looked at all the numbers, and have collected the top performances for you below.

December 22 Points Leaders

Name Team Opponent Points Tyrese Maxey 76ers Raptors 33 Tobias Harris 76ers Raptors 33 Jamal Murray Nuggets Nets 32 Pascal Siakam Raptors 76ers 31 Joel Embiid 76ers Raptors 31 Nikola Jokic Nuggets Nets 31 Trae Young Hawks Heat 30 Tyler Herro Heat Hawks 30 Duncan Robinson Heat Hawks 27 Dejounte Murray Hawks Heat 24

December 22 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Nicolas Claxton Nets Nuggets 16 Alperen Sengun Rockets Mavericks 15 Bam Adebayo Heat Hawks 11 Nikola Jokic Nuggets Nets 11 Clint Capela Hawks Heat 10 Saddiq Bey Hawks Heat 10 Day'Ron Sharpe Nets Nuggets 10 Joel Embiid 76ers Raptors 10 Jakob Poeltl Raptors 76ers 8 Caleb Martin Heat Hawks 8

December 22 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Trae Young Hawks Heat 13 Tyrese Maxey 76ers Raptors 10 Joel Embiid 76ers Raptors 9 Jamal Murray Nuggets Nets 9 Scottie Barnes Raptors 76ers 8 Nikola Jokic Nuggets Nets 7 Tobias Harris 76ers Raptors 7 Nicolas Claxton Nets Nuggets 6 Dejounte Murray Hawks Heat 6 Mikal Bridges Nets Nuggets 6

December 22 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Scottie Barnes Raptors 76ers 4 Joel Embiid 76ers Raptors 4 Nicolas Claxton Nets Nuggets 3 Onyeka Okongwu Hawks Heat 2 Royce O'Neale Nets Nuggets 2 Day'Ron Sharpe Nets Nuggets 2 Nikola Jokic Nuggets Nets 2 Jeff Green Rockets Mavericks 2 Jamal Murray Nuggets Nets 2 Michael Porter Jr. Nuggets Nets 1

December 22 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals A.J. Lawson Mavericks Rockets 4 Nikola Jokic Nuggets Nets 3 Dejounte Murray Hawks Heat 3 Bam Adebayo Heat Hawks 2 Trae Young Hawks Heat 2 Joel Embiid 76ers Raptors 2 Dennis Schroder Raptors 76ers 2 Grant Williams Mavericks Rockets 2 Seth Curry Mavericks Rockets 2 Cam Whitmore Rockets Mavericks 2

December 22 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Tyler Herro Heat Hawks 7 Trae Young Hawks Heat 7 Bogdan Bogdanovic Hawks Heat 6 Gary Trent Jr. Raptors 76ers 5 Tobias Harris 76ers Raptors 5 Duncan Robinson Heat Hawks 4 Dorian Finney-Smith Nets Nuggets 4 Jamal Murray Nuggets Nets 4 Tyrese Maxey 76ers Raptors 4 Michael Porter Jr. Nuggets Nets 3

