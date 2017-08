Paola Albarran

Bogotana de nacimiento, Paola se inició en el periodismo desde los 17 años cuando fue reportera de uno de los programas más vistos del Canal 13 de Bogotá, Colombia. Entonces, combinaba su trabajo con sus estudios de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda. Gracias a su experiencia y compromiso, ingresó a la sección internacional del Canal Caracol Televisión.



En el año 2009, justo después de graduarse, viajó a los Estados Unidos con la intención de aprender inglés y estudiar. Gracias a su tenacidad y determinación, fue aceptada para hacer su maestría en Medios de Comunicación en la Universidad West Texas A&M de Canyon, Texas, donde se graduó con honores. Su proyecto final fue sobre la importancia de los medios Hispanos en los Estados Unidos.



En el 2010, se inició como practicante en Telemundo Amarillo. Once meses de compromiso y profesionalismo, bastaron para que Paola fuera elegida, a partir del 1 de junio de 2011, como presentadora oficial del Noticiero Telemundo Amarillo de las 5 de la tarde. En Agosto de 2013, Paola fue ascendida a Gerente del equipo de noticias para Telemundo Amarillo.



Paola ama su trabajo, le encanta viajar, leer, boxear, y disfrutar de una buena comida y un buen vino con sus seres más queridos. Los lugares más interesantes que ha visitado son Egipto e Israel, y ahora sueña con ir a Australia. Además, le encanta enseñar y es profesora de comunicaciones en la universidad West Texas A&M, de la cual es egresada.

Para comunicarte con Paola, puedes enviarle un correo a palbarran@telemundoamarillo.com.